Costacurta: “Rangnick? Prima di accettare il Milan vuole una garanzia…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan oggi opinionista, ha parlato di Ralf Rangnick, probabile tecnico rossonero della prossima stagione: “Rangnick vuole decidere, ora al Milan ci sono troppe persone che decidono. Lui vuole arrivare e poter prendere decisioni in totale autonomia. Chi è passato negli ultimi anni nella società rossonera si è spesso lamentato di questo, quindi Rangnick, prima di dire definitivamente sì al Milan, vuole avere la certezza di ricoprire un ruolo di prim’ordine”.

