Costacurta: “Giusto pensare ai playoff per lo Scudetto”

MILANO – Ad oggi, una delle ipotesi più accreditate per l’assegnazione dello Scudetto, qualora non si riuscisse a concludere il campionato per l’emergenza Coronavirus, è quella di far disputare i playoff. Soluzione che trova consenso in Billy Costacurta, il quale ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna essere decisionisti. Abbiamo continuamente sentito accuse anche verso il Governo, ora si deve intervenire con determinazione. Non assegnare il titolo non sarebbe giusto, mentre i playoff per lo Scudetto e i playout per la salvezza potrebbero essere soluzioni giuste in questa situazione di emergenza. Con i playoff Scudetto ci sarebbe un finale di campionato affascinante e si proverebbe un’emozione nuova”.

