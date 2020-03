Costacurta: “Conoscendo Maldini, credo che resterà. Su Gazidis…”

MILANO – Alessandro Costacurta, ex campione rossonero, si è espresso ai microfoni di Sky Sport sulla situazione dirigenziale del Milan: “Il gesto di Gazidis di contattare Rangnick credo che sia abbastanza diffuso all’estero. La reazione di Boban è stata comprensibile, forse un pochino troppo forte, ma conosco benissimo sia Zvone che Paolo e sono che sono molto attaccati a certe tradizioni che ci sono sempre state nel Milan. Loro hanno trovato strano, così come l’ho trovato anche io, questo tipo di comportamento da parte di Gazidis, ma stiamo parlando di un dirigente molto preparato. Gazidis fa delle scelte che a noi sembrano irresponsabili, ma in realtà non credo lo siano. E’ molto esperto. Mi dispiace tantissimo per Boban, so quello che avrebbe potuto dare. Futuro di Maldini? Dipenderà tutto dal colloquio che avrà con Gazidis, ma conoscendolo credo che rimarrà per continuare a dare il suo contributo al club rossonero”.

