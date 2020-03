Coronavirus – Terim positivo, la figlia: “E’ in ospedale ma sta bene”

MILANO – Anche Fatih Terim, ex allenatore del Milan e attuale tecnico del Galatasaray, è risultato positivo al Coronavirus. Con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA, ne ha parlato la figlia Buse Terim Bahcekapili: “Mio padre al momento sta bene ed è sottoposto alle cure in ospedale. Non fuma e non ha malattie croniche, spero che tutto vada bene. Grazie a tutti per i vostri auguri e i messaggi di solidarietà ricevuti. Se possibile, non lasciate le vostre case. Isolatevi e non uscite”.

