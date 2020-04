Coronavirus – Franck Kessié bloccato in Costa d’Avorio

MILANO – L’emergenza Coronavirus che ha coinvolto l’intero Pianeta sta creando più di qualche disagio ai calciatori di Serie A che, tornati nei rispettivi Paesi, non riescono a rientrare in Italia. E’ il caso anche di Franck Kessié, centrocampista del Milan. Stando a ciò che riferisce Sky Sport 24, l’ivoriano è attualmente bloccato in patria e non riesce a tornare in Italia per via dell’assenza di voli tra la Costa d’Avorio e il nostro Paese. Al momento, dunque, non c’è ancora una data certa per il ritorno di Kessié a Milano.

