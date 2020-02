Coppa Italia – Verso Milan-Juve, quante diffide in casa rossonera

MILANO – Tra due giorni il Milan tornerà in campo, a San Siro, per sfidare la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Una partita già durissima di per sé, resa ancor più complicata da una vera e propria emergenza riguardante le diffide. In casa rossonera, infatti, ci sono ben cinque giocatori diffidati e, di conseguenza, a rischio squalifica: Samuel Castillejo, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. In questa lista rientrerebbe anche Rade Krunic, ma il bosniaco è già indisponibile per infortunio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live