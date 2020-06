Coppa Italia, Paolo Rossi: “Il Milan esce a testa altissima”

MILANO – Paolo Rossi, doppio ex di Juventus-Milan presente negli studi Rai, ha commentato la prestazione della squadra di Pioli, eliminata questa sera dalla Coppa Italia: “Il Milan esce a testa altissima, non gli si può dire niente a livello di prestazione. Ha giocato quasi tutta la partita in inferiorità numerica. Ha disputato una gara molto volenterosa, qualcosa davanti è mancato, ma senza Ibra c’erano poche alternative. L’espulsione di Rebic ha avuto un peso enorme anche perché era l’unico attaccante, poi la squadra si è ritrovata con tutte mezze punte. La qualificazione in finale avrebbe potuto cambiare volto alla stagione, ma il Milan non ha nulla da rimproverarsi”.

