Coppa Italia – Milan, domani parte la vendita dei biglietti per la semifinale d’andata

MILANO – Superati i quarti battendo il Toro per 4-2 dopo i tempi supplementari, il Milan andrà ad affrontare la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. A differenza degli altri turni di questa competizione, che sono a gara secca, la semifinale si svolge in due gare: l’andata, che si giocherà a Milano (giorno e orario ancora da confermare) e il ritorno, che si disputerà a Torino. Il club rossonero ha comunicato che da domani, alle ore 10, comincerà la vendita libera dei biglietti per la sfida di San Siro.