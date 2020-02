Coppa Italia, Juve-Milan potrebbe disputarsi a porte chiuse

MILANO – L’emergenza Coronavirus si è abbattuta anche sul mondo del calcio e, a risentirne, potrebbe non essere soltanto il campionato, ma anche la Coppa Italia. Com’è noto, Juventus-Inter di domenica sera si giocherà a porte chiuse ma, stando a ciò che riferisce il quotidiano La Stampa, anche il ritorno della semifinale di Coppa, in programma il 4 marzo fra Juve e Milan, potrebbe disputarsi senza pubblico all’Allianz Stadium.

