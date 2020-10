Colombo ci prova ma non sfonda: la situazione dell’attacco rossonero

MILANO – Il Milan vanta un attacco giovane e rapido. Ibrahimovic è sicuramente l’eccezione nella linea verde rossonera, ma a giudicare dalle sue prestazioni l’attaccante svedese pare non risentire dell’età anagrafica. Colombo e Maldini hanno fatto il salto in prima squadra proprio quest’anno e hanno sicuramente bisogno di tempo per adeguarsi ad un nuovo modo di intendere il calcio.

Ieri contro lo Spezia, proprio il giovane bomber ex primavera ha potuto partire titolare. Nonostante una grande voglia e anche una ottima occasione guadagnata, non è però il giovane Colombo, riuscito a bucare la porta avversaria. Sicuramente una delusione per un attaccante, non tanto per Pioli e tifosi milanisti che sono consapevoli di avere fra le mani un ottimo prospetto per il futuro.