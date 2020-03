Chiesa: “Europeo? Fra un anno saremo più maturi e pronti”

MILANO – Attraverso i profili socia ufficiali della Fiorentina, Federico Chiesa ha parlato dell’Europeo, rinviato di un anno, e dell’emergenza Coronavirus: “Per quanto riguarda l’Europeo, molti molti giovani giocatori italiani come me avranno la possibilità di essere più maturi, e più pronti. Adesso però il mio pensiero va a chi soffre e chi ci aiuta. Ai medici dico di continuare con determinazione, insieme supereremo questo momento. E’ un periodo davvero inaspettato a cui ho reagito serenamente: abbiamo il dovere di stare in casa per aiutare le persone che stanno soffrendo e che stanno lavorando per noi”.

