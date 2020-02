Cerruti: “Grande lavoro di Pioli, merita la conferma per l’anno prossimo”

MILANO – Attraverso MilanNews.it, il giornalista Alberto Cerruti ha voluto elogiare il lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo sulla panchina rossonera: “Pioli che sta ottenendo il massimo da una squadra presa in corsa e costruita male da altri. Merita applausi. Dimostrando un’elasticità tattica non comune tra i suoi colleghi, ha cambiato il modulo del Milan. Bravissimo Pioli, quindi, che non merita di essere messo in discussione perché è poco mediatico. Con o senza un posto in Europa, merita la conferma sia perché sta lavorando bene con una squadra dalla qualità media per non dire modesta”.

