Ceferin: “Stiamo pensando di modificare il fair play finanziario”

MILANO – L’argomento relativo al fair play finanziario fa sempre molto discutere, tanto che oggi, con alcune dichiarazioni riportate da TMW, il presidente dell’Uefa Ceferin è tornato a parlarne: “È presto per dire cosa potrà succedere in futuro, ma stiamo pensando di modificare le norme del fair play finanziario. È un sistema che ha funzionato, non ci sono quasi più perdite nel calcio europeo, ma probabilmente dovremo adattarlo ai tempi che corrono. È ancora presto per rendere pubblico il tutto, stiamo ancora ragionando, ma non credo che avverrà molto presto”.

