Ceccarini: “Milan-Rangnick, discorso ancora aperto. Ma occhio a Pioli…”

MILANO – Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ai microfoni di MilanNews.it ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra il Milan e Ralf Rangnick: “Credo che l’arrivo del tedesco sia un’ipotesi molto concreta, ma allo stesso tempo non sono svanite le possibilità che Pioli rimanga. Il futuro dell’allenatore emiliano non è ancora scritto, attualmente ci sono diverse opzioni al vaglio. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, personalmente credo che Pioli meriterebbe un’altra chance. L’allenatore può dare sicuramente un grande contributo ma ha bisogno anche di un organico competitivo. Non a caso, col ritorno di Ibra si sono visti dei progressi. La pista Rangnick rimane aperta, ma Pioli non è ancora tagliato fuori”.

