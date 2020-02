Castillejo all’intervallo: “Dobbiamo stringere i denti e continuare così”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Samuel Castillejo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’intervallo di Milan-Torino: “C’è un po’ di stanchezza per le due partite giocate in pochi giorni con grande intensità, contro due grandi squadre come Inter e Juve. Siamo stati bravi a sbloccare la partita segnando, ora dobbiamo continuare così per conquistare i tre punti. Il fallo sulla caviglia? Per fortuna che c’è il Var…”.

