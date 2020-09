Calabria: “Lottiamo insieme per un mondo migliore. Riposa in pace Willy…”

MILANO – Davide Calabria, terzino rossonero, ha voluto ricordare così sui social, Willy Monteiro, il ragazzo barbaramente ucciso settimana scorsa: “È passato qualche giorno ma ciò che è accaduto non deve passare in secondo piano o svanire col tempo. L’amicizia e il coraggio dimostrato da Willy Monteiro devono esser un esempio per tutti noi. Razzismo e odio sono una piaga della nostra società e per sconfiggerla occorre amore per il prossimo, così come l’ha dimostrato questo ragazzo. Lottiamo insieme quotidianamente per ottenere un mondo migliore e combattiamo ogni tipo di ingiustizia. Un forte abbraccio alla famiglia. Riposa in pace Willy”