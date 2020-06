Cagliari, l’appello di Giulini: “Fateci riaprire lo stadio”

MILANO – Tramite una lettera rivolta alle istituzioni e pubblicata da ‘L’Unione Sarda’, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha lanciato un appello affinché venga riaperta al pubblico la Sardegna Arena: “Nella nostra regione il contagio è pari a zero, permetteteci allora di accogliere allo stadio i nostri tifosi. Spero che le istituzioni nazionali e regionali possano prendere in considerazione l’idea di consentire lo svolgimento delle competizioni sportive professionistiche con accesso limitato al pubblico, quantomeno nelle regioni ad indice di contagio pari a zero, in osservanza di protocolli da adottarsi ad hoc e volti a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli spettatori”.

