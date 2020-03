Cagliari, Giulini tuona: “Basta proclami populisti, c’è bisogno di serietà”

MILANO – Attraverso il proprio profilo Twitter, anche Tommaso Giulini, Presidente del Cagliari, ha voluto spendere alcune parole sulla situazione di grandissima confusione che sta vivendo il calcio italiano per l’emergenza Coronavirus: “Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti”.

