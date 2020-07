Cafù: “Onorato di aver giocato e vinto col Milan, spero che il club torni in alto”

MILANO – L’ex terzino del Milan Cafù, intervistato dalle frequenze di Caracol Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto felice e onorato di aver vinto almeno una volta quasi tutte le competizioni a cui ho partecipato, sia con il San Paolo, che con la Roma che con il Milan. Spero che il Milan possa recuperare la sua forza, perché è stato sempre un club di tradizione e prestigio, che ha sempre giocato la Champions League. Come tifoso rossonero mi piacerebbe vedere il club in una situazione migliore di quella attuale”.

