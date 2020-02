Buriani: “Pioli? Gli allenatori dipendono anche dai giocatori…”

MILANO – Ruben Buriani, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW: “Credo che i grandi allenatori dipendano anche dai grandi giocatori. Pioli sta facendo il suo, però deve fare anche di necessità virtù. Ora, derby a parte, il Milan sta andando meglio anche grazie agli innesti del mercato di gennaio. Come ogni allenatore, comunque, se alla fine non ottieni risultati, paghi”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live