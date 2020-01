Bucciantini: “Paquetà viene ceduto per le prestazioni, Pioli ha fatto valutazioni serie”

MILANO – Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini si è espresso sulla questione Paquetà: “Il Milan non cede Paquetà per una questione di moduli, ma a causa delle sue prestazioni. Ci sono diversi giocatori che hanno importanti qualità, ma che non dimostrano poi nel rendimento quella qualità. In quella zona di campo devi fare la differenza con gol assist tiri. Mi sembra che il Milan abbia deciso di tenere Calhanoglu e rinunciare a Suso e Paquetà. Quando un allenatore molto pratico come Pioli decide di non provare nemmeno il giocatore accanto ad Ibra, vuol dire che ha fatto delle valutazioni serie. Mi fa piacere invece vedere giocatori come Bonaventura e Castillejo, che hanno altre qualità come quella di andare direttamente verso la porta, una cosa che Paquetà non fa”.