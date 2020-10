Bucchioni: “Mercato Milan? 6,5. Ma non potevano spendere molto…”

MILANO – Enzo Bucchioni ha detto la sua sul mercato rossonero:

Queste le sue parole: “Posso dare un 6.5 al mercato del Milan perchè sono state fatte cose interessanti come prendere Sandro Tonali che è un bell’acquisto. E’ mancato poi il centrale difensivo ma bisogna partire da un presupposto ovvero che le risorse sono relative. Il Milan deve sempre guardare al fairplay finanziario con un accordo fatto con la UEFA non più di un anno fa quindi ora non si può tornare a pensare di spendere come prima”.