Brescia-Milan: rientra Musacchio, ballottaggio Rebic-Calha. La probabile formazione rossonera

MILANO – Stefano Pioli non ha ancora sciolto le riserve per quel che riguarda la formazione di domani. Il dubbio principale, nel 4-4-2 ormai confermato, riguarda Rebic e Calhanoglu. Il croato ha deciso la partita di domenica scorsa contro l’Udinese entrando dalla panchina, mentre il turco è appena tornato a disposizione dopo un infortunio. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, Calhanoglu è in leggero vantaggio per giocare titolare, mentre in difesa non ci sono dubbi sul rientro dal primo minuto di Musacchio al posto di Kjaer. Di seguito, la probabile formazione.

(4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romangoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.