Braida: “Poche entrate, molte uscite e prezzi più bassi: così cambia il calcio”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Mundo Deportivo’, Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato di come potrebbe svolgersi la prossima sessione di calciomercato: “Abbiamo superato una fase difficile, molto problematica. Il calcio cambierà, come tutto il resto. Si giocherà a porte chiuse, non si sa fino a quando. È una situazione complicata, a livello economico ci saranno problemi per tutti i club. Tutte le grandi società hanno bisogno di acquistare i migliori giocatori ma allo stesso tempo devono aver cura della situazione finanziaria. Le plusvalenze dovranno essere prese in considerazione perché i club accumuleranno debiti, avranno meno entrate e molte più uscite. I giocatori con contratti lunghi dovrebbero pensare ad abbassarsi gli stipendi, d’ora in poi si guadagneranno meno soldi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...