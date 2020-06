Braida: “Ho il Milan nel cuore, spero sempre in un ritorno”

MILANO – Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato di Milan in un’intervista concessa ai microfoni di calciomercato.com: “Il Milan ce l’ho nel cuore e mi fa piacere che amici come Fabio Capello e Oscar Damiani mi accostino ancor oggi a quella società. Ma non mi piace dire di più: mi sembrerebbe di tradire il mio carattere friulano e quella discrezione che lo caratterizza. Diciamo che il Milan è una bella porta dalla quale farebbe sempre piacere passare. Resto fiducioso: vediamo se, avendo rappresentato l’inizio della mia vicenda calcistica, il Milan potrà essere ancora il mio futuro”.

