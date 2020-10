Brahim vola sulla trequarti, Calhanoglu completa l’opera

MILANO – Calhanoglu e Brahim Diaz hanno dato animo al gioco rossonero in questa prima parte di stagione. Il trequartista turco ha impressionato in alcuni momenti per come ha saputo trascinare con sé la squadra, specie con l’assenza di uno dei giocatori più importanti, ovvero Zlatan Ibrahimovic.

ha dimostrato una ottima tecnica oltre ad una non particolarmente sospettabile vocazione in zona realizzativa. I suoi inserimenti, la sua velocità nel dribbling e nella corsa, non sono già passate inosservate e il Milan conta di aver ottenuto un grande talento per i prossimi anni a venire. Sarà a Maldini nei mesi più avanti trattare un adeguato riscatto con il Real Madrid.