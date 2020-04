Bozzo: “Il calcio, come tutte le aziende, ha bisogno di ripartire”

MILANO – In occasione di un’intervista concessa ai microfoni di TMW, l’avvocato Beppe Bozzo, procuratore di moltissimi calciatori (fra cui Sandro Tonali), si è espresso a favore della ripresa del campionato: “Il calcio, come tutte le aziende, non può fermarsi a lungo. Deve ripartire, seppur con tutti i limiti del caso. Quando riapriremo non sarà tutto come prima, fin quando non ci sarà un vaccino non ci sarà normalità. Riprendere la stagione servirà a limitare i danni economici, sempre nel rispetto dei defunti e della salute. Ricominciare così è difficile, lo capisco. Il calcio all’esterno viene visto come un momento ludico, ma dietro c’è un mondo intero che non può e non deve fermarsi. Bisogna andare avanti con consapevolezza, cercando di non dimenticare chi non c’è più”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live