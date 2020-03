Borghi: “Theo? Devastante quando deve attaccare, ma in fase difensiva…”

MILANO – Attraverso i microfoni di DAZN, il giornalista Stefano Borghi si è espresso su Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan: “Offensivamente fa la differenza, praticamente un attaccante aggiunto. l Milan non aveva un laterale sinistro che segnava così tanto dai tempi di Serginho. Però nella fase difensiva, quando bisogna proteggere il risultato, è uno che spesso inciampa. Inoltre rimedia qualche cartellino di troppo. Per diventare un grandissimo terzino sinistro, deve imparare ad abbinare l’autocontrollo al suo enorme potenziale tecnico. Se ci riuscirà, Theo Hernandez potrà davvero abbattere ogni muro”.

