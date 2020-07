Borghi: “Saelemaekers, sostanza e personalità. Merita di stare in questo Milan”

MILANO – Con un intervento sul suo canale YouTube, il telecronista Stefano Borghi ha parlato di Alexis Saelemaekers: “Il belga si sta dimostrando molto utile per la squadra, perché può fare sia il terzino che l’esterno alto. Nella Nazionale giovanile del Belgio l’ho visto addirittura giocare sotto la punta. È ancora da completare, ma è un giocatore che offre tante soluzioni. Inoltre è in grado di correre a tutta fascia. Sta andando bene, sta dando sostanza, si vede che ha voglia di dimostrare e che ha personalità”.

