Bojan ricorda: “Al Milan esperienza stimolante, eravamo un bel gruppo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’attaccante spagnolo Bojan Krkic ha ricordato con piacere la sua esperienza, seppur poco brillante, con la maglia del Milan nella stagione 2012/2013: “E’ stato bello giocare in uno stadio come San Siro, con un club importante come il Milan. E’ stata una grande sfida, molto stimolante. Eravamo un bel gruppo. Ricordo Yepes, Zapata, Boateng, Balotelli. Un’avventura che a livello personale mi è stata utile e mi ha fatto crescere tanto”.

