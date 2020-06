Boadu: “Resto in Olanda, voglio vincere qui”

MILANO – Intervistato dai microfoni di AD.nl, Myron Boadu, giovane attaccante dell’AZ Alkmaar accostato al Milan, ha dichiarato che ci sono molte possibilità che rimanga nella squadra olandese: “La probabilità della mia permanenza è cresciuta molto per via della crisi. Ho sempre detto che avrei voluto vincere un trofeo all’AZ, ma non è ancora accaduto a causa di queste circostanze. Penso che sia possibile vincere qui, per questo dobbiamo restare uniti: se qualcuno se ne andrà, potrebbe perdere una grossa occasione”.

