Bild – Gotze apprezza Milano, ma col Coronavirus impossibile fare previsioni

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews, Christian Falk, giornalista del quotidiano tedesco ‘Bild’, ha parlato dell’interesse del Milan nei confronti di Mario Gotze, che a fine stagione si svincolerà dal Borussia Dortmund: “Prima dell’arrivo del Coronavirus, l’Italia era sicuramente una meta apprezzata e tenuta in grande considerazione da Gotze. Sua moglie ha una grande influenza sulle loro decisioni: lei è una modella che spesso lavora a Milano, quindi ci sono già stati discorsi sulla città che piace ad entrambi. Tuttavia, per la situazione attuale in Italia, è impossibile fare previsioni; bisogna vedere quali saranno le conseguenze dell’emergenza”.

