Biasin: “Milan, senza stadio di proprietà non ci saranno acquirenti”

MILANO – Negli ultimi mesi le voci sul presunto interesse di Arnault per il Milan si sono attenuate notevolmente e, per ora, non sembrano esserci acquirenti per il club rossonero. Ai microfoni di Radio Sportiva ne ha parlato Fabrizio Biasin: “Questa società diventerà davvero appetibile quando partirà il progetto stadio, altrimenti nessuno si avvicinerà. E’ per questo che si sta cercando di accelerare. San Siro? Ne sono innamoratissimo e mi auguro che si possa conservare l’impianto in qualche modo, altrimenti cerchiamo una soluzione moderna e andiamo avanti. La cosa che però non mi piace è l’idea costruire un impianto solo per due squadre”.

