Biasin: “L’infortunio di Ibrahimovic non mette nei guai soltanto il Milan…”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha così commentato l’infortunio accusato ieri da Zlatan Ibrahimovic: “Per il Milan sarà un bel problema trovare una soluzione al ko del centravanti svedese, dovendo anche capire quanto dovrà realmente star fermo. Ma, a conti fatti, saranno rogne per tutti. Il motivo è evidente: quella che andrà in scena questa estate sarà una specie di ‘gara di resistenza’, più che un torneo di calcio. Il rischio infortunio è altissimo per tutti, soprattutto dovendo disputare 12 giornate in così poco tempo”.

