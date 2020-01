Biasin: “Il Milan punta sull’esperienza? Allora aveva ragione Gattuso…”

MILANO – Il noto giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato del mercato che sta portando avanti il Milan attraverso TMW: “Il Milan ha ritrovato Ibrahimovic e un senso logico in campo. Di sicuro lo svedese ha ridato umore all’ambiente e davvero non è poco. Ora tocca alla dirigenza riuscire a rimediare agli errori estivi. Kjaer e Begovic, tuttavia, non sono nient’altro che due toppe, mentre Jerome Boateng può essere un’idea buona. Di certo il segnale è chiaro: è partita l’iniezione di esperienza. Allora aveva ragione Gattuso…”.