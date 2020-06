Biasin: “Buon lavoro di Pioli, Rangnick un azzardo. Ma è la società a dover fare la differenza…”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sulla situazione in casa rossonera: “Il Milan dal futuro tedesco poteva avere un presente calabrese con Gattuso, ma ne ha fatto a meno. Si è ritrovato con un riparatore emiliano, Pioli, ma non lo vuole. A fine stagione tenterà l’ennesimo azzardo con Rangnick: sarà la scelta giusta? Forse. La certezza è che Pioli sta facendo un buon lavoro. Ieri il Milan ha giocato una partita da squadra vera e assai compatta. Inoltre, al di là della guida tecnica, saranno le intenzioni di chi comanda a fare la differenza. La sensazione netta è che per il fondo, il calcio, sia solo un peso. Il diavolo merita decisamente qualcosa di più, quantomeno non un mercato di sole scommesse”.

