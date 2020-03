Begovic: “Onorato per la 400esima partita da professionista”

MILANO – Contro il Genoa Asmir Begovic ha sostituito Gigio Donnarumma fra i pali rossoneri, facendo il suo esordio assoluto a San Siro, seppur senza particolare fortuna. Il suo debutto, infatti, è coinciso con la decima sconfitta in campionato del Milan, maturata per 2-1 contro il Genoa. Attraverso il proprio profilo Twitter, il portiere bosniaco ha scritto un breve messaggio: “Una partita difficile per noi ieri in circostanze difficili, ma dobbiamo migliorare. Onorato di aver fatto la mia 400esima presenza professionale ieri”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...