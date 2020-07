Atalanta, Sartori: “Caldara? Al Milan non è stato aspettato”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Anch’io Sport, Giovanni Sartori, attuale dirigente dell’Atalanta ed ex calciatore del Milan, ha parlato anche di Mattia Caldara, rispondendo al perché non abbia trovato spazio all’ombra del Duomo: “Principalmente a causa degli infortuni, che purtroppo non gli hanno dato tregua. Tuttavia, quando poi si è ripreso il club rossonero non ha avuto il tempo di aspettarlo, a causa dei traguardi da raggiungere in fretta. Noi invece avevamo tempo e pazienza per aspettare il suo ritorno a pieno regime”.

