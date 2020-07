MILANO – Il Milan contro il tabù Atalanta. Questa sera infatti le due squadre più in forma della Serie A si affronteranno, ma i rossoneri non battono gli orobici dalla sfida dell’Epifania del 2014. In quell’occasione il Diavolo di Allegri si impose per 3 a 0 grazie alla doppietta di Kakà e al gol di Bryan Cristante. Nei match successivi il Milan ha perso 2 volte e pareggiato 3.

