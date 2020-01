Aston Villa, Reina: “Felice di essere in un club storico”

MILANO -Dopo un anno e mezzo all’ombra della Madonnina, Pepe Reina ha deciso di cercare nuovi stimoli in Premier League, accettando l’offerta dell’Aston Villa, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere in Championship. L’esperto portiere spagnolo è stato ceduto in prestito dal Milan fino al termine della stagione e, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare il suo nuovo club: “Sono davvero felice di firmare per una squadra importante e storica come l’Aston Villa. Nuova sfida”.