AS – La Lazio su David Silva: richiesta esplicita di Inzaghi

MILANO – L’avventura al Manchester City di David Silva è finita. Lo spagnolo classe ’86 sembrava prossimo al trasferimento in un club di Dubai. Secondo quanto invece battuto dal portale “AS” sul giocatore ci sarebbe la Lazio. Una richiesta specifica proprio di Inzaghi che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri. La dirigenza capitolina, per accontentare il proprio allenatore, starebbe trattando da lunedì con l’entourage del giocatore. Il passaggio dagli Sky Blus ai biancocelesti però è messo a dura prova dai milioni che garantirebbe lo Shabab Al-Ahli e dall’Al-Nasr Dubai.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live