Antonini: “Kakà il più forte con cui abbia giocato. Ma le cose che faceva Ronaldinho…”

MILANO – Intervistato da calciomercato.com, l’ex terzino rossonero Luca Antonini ha parlato dei giocatori più forti con cui abbia avuto il piacere di giocare nel Milan: “Sicuramente in una lista di 10 giocatori, tra i primi tre devo mettere Ronaldinho. Poi ho avuto la fortuna di giocare anche con Ibrahimovic e con Kakà che rimane, per qualità e classe, il giocatore più forte con cui abbia giocato. Dinho era un sorriso vivente, quando arrivava lui portava felicità. Non l’ho mai visto arrabbiato o triste. Poi faceva delle giocate incredibili. Per lui i piedi erano come le mani: le cose che ho visto fare a lui non le avevo mai viste fare a nessun altro“.

