Ancelotti: “Milan, tenere Ibra è doveroso. Pioli, conferma meritata”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, Carlo Ancelotti si è espresso sulla conferma di Stefano Pioli al Milan e sul possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Credo sia stata la scelta migliore da parte della società, ha fatto un ottimo lavoro: è arrivato a campionato in corso, ha preso una squadra in difficoltà e l’ha riportata in Europa. Ibra? Confermarlo non è solo giusto, ma doveroso. È un giocatore ancora indispensabile”.

