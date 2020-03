Amelia boccia Begovic: “Grande professionista, ma non può sostituire Gigio”

MILANO – Contattato da calciomercato.com, Marco Amelia si è espresso su Asmir Begovic, attuale secondo portiere del Milan arrivato in prestito a gennaio dall’Aston Villa: “E’ un professionista esemplare, ma non può essere il sostituto di Donnarumma in caso di partenza di Gigio. Donnarumma è uno dei più forti portieri in circolazione, difficile trovarne così. Lui può sostituirlo nel caso in cui il Milan decidesse di non tornare nei top club. In caso contrario, Begovic sarebbe un elemento valido ma non nel ruolo di titolare”.

