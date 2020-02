Allegri: “A settembre torno ad allenare, ma non so dove”

MILANO – Massimiliano Allegri, ex allenatore rossonero accostato nuovamente alla panchina del Milan in vista della prossima stagione, ha concesso un’intervista ai microfoni di AFP. Il tecnico livornese viene associato anche ad altri grandi club, fra cui il Psg, ma ha voluto smentire le indiscrezioni: “Non c’è nulla col Paris Saint-Germain. Mi trovo a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro, in particolare i miei aneddoti e le mie esperienze. Non so ancora nulla sul mio futuro. A settembre devo tornare, se mi abituo troppo alle vacanze non lavoro più. Per questo devo riprendere, ma non ho ancora deciso dove”.

