Albertosi: “Milan, manca continuità. Il percorso per tornare in alto è ancora lungo”

MILANO – I microfoni del portale ItaSportPress hanno contattato l’ex portiere Ricky Albertosi, vincitore di uno Scudetto con il Milan, il quale si è espresso sulle ultime stagioni disputate dalla squadra rossonera: “Il Milan in questi ultimi anni sta facendo grande fatica. Somiglia un po’ al mio Milan, in cui cambiavamo presidente e allenatore ogni anno. E ovviamente c’erano sempre grossi problemi, come in questo caso. Boban e Maldini non hanno dato continuità; il primo se n’è andato dopo un solo anno, il secondo potrebbe lasciare a fine stagione. Spero che il Milan possa tornare quello di Sacchi, ma penso che serva ancora un percorso molto lungo”.

