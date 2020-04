Albertini: “Il Governo deve dirci se possiamo riprendere la stagione”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini, oggi responsabile del settore tecnico della Figc, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibile ripresa della stagione: “Il calcio sta collaborando con il Governo su come e quando ricominciare. Vogliamo sapere se l’intero sistema calcistico potrà ripartire. Il Governo deve dirci se possiamo ricominciare ad allenarci e a giocare partite ufficiali. Noi abbiamo una situazione differente rispetto ad altri Paesi, siamo gli unici ad avere tre leghe professionistiche. Non possiamo perdere di vista ciò che sta accadendo. La fase due ci deve essere, non solo nel calcio ma anche negli altri sport”.

