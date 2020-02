Ag.Cutrone: “Vi spiego perché il Milan lo ha ceduto”

MILANO – Intervistato da TMW Radio, l’agente Giovanni Branchini ha parlato anche della cessione del suo assistito Patrick Cutrone da parte del Milan, avvenuta la scorsa estate: “E’ una storia di calcio contemporaneo. Il prodotto di un vivaio ti dà una plusvalenza molto più grande rispetto ad un giocatore che hai acquistato. Per questo a volte, quando ti trovi nell’esigenza di far quadrare i conti, magari cedi quello che non vorresti vendere ma che devi vendere. Il Wolverhampton era da tempo su di lui e fare cassa era un’esigenza del Milan. Gli Wolves hanno avuto un inizio complicato, dovevano giocare con due attaccanti e invece sono passati al 4-3-3 e Patrick è diventato una riserva. Non era quello che desideravamo e abbiamo chiesto il trasferimento. La Fiorentina è la squadra che si è avvicinata con più interesse, il progetto ci è piaciuto e l’abbiamo sposato”.

