Notizie Milan – Continuano le grandi manovre sul mercato

MILANO – Continuano la grandi manovre a Casa Milan. Augusto Paraja, procuratore sportivo, in questi minuti si trova nelle sede della dirigenza rossonera. L’agente cura gli interessi di Omar Alderete, difensore in forza al Basilea ma accostato al Diavolo in questa sessione di mercato. La società meneghina è sempre attiva sul mercato, dopo gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic potrebbero esserci altri colpi. Non è escluso l’approdo di un nuovo centrale e di un terzino sinistro, dopo le partenze di Caldara all’Atalanta e Ricardo Rodriguez, per cui si aspetta l’ufficialità del suo passaggio al Fenerbahce. Nei prossimi giorni potrebbero esserci grosse novità sul mercato in entrata del Milan.