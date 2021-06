EURO 2020 – Le parole di Pektovic e Shaqiri prima dell’Italia

In conferenza stampa, in vista del match di domani contro l'Italia, sono intervenuto il c.t. Pektovic e l'esterno svizzero Shaqiri.

Domani la Svizzera affronterà l'Italia di Roberto Mancini per la seconda giornata del girone A di Euro2020. Dopo il tecnico Azzurro è intervenuto in conferenza stampa il cittì elvetico Vladimir Petkovic. Ecco le sue parole:

"E' bello tornare a Roma dopo otto anni, la prima volta che torno all'Olimpico dopo i successi alla Lazio. Faremo il nostro calcio. Ogni avversario va trattato con rispetto. L'Italia è tra le favorite per la vittoria finale del Torneo. Dobbiamo mostrare le nostre qualità, dovremo sorprendere, cercheremo di farlo giocando il nostro calcio. Dovremo essere più veloci, più cinici sotto porta. Dobbiamo frenare l'entusiasmo dell'Italia, essere pericolosi davanti, preventivare certe mosse, cercando di fare la gara. Dobbiamo essere quelli che siamo senza timore ma con rispetto. Tutti gli undici titolari potranno andare in panchina, comunicherò le scelte domani sera. Non si tratta di un giocatore, la cosa più importante è la squadra che deve dare il 120%"

Shaqiri: "Non vedo l'ora di ritrovare Mancini"

L'allenatore della Svizzera non era solo. Con lui era presente anche l'esterno elvetico Shaqiri, ex giocatore dell'Inter di Mancini. Ecco le sue parole:

MANCINI – "Non vedo l’ora di giocare questa partita, non vedo l’ora di ritrovare Roberto domani. E’ un grande uomo, sono felice che per lui le cose stiano andando bene. L’Italia è un’ottima squadra, tra le favorite. Abbiamo visto la gara dell’Italia nella prima partita, sono contento per lui. E’ un ottimo allenatore".

ITALIA – "Sarà una gara diversa, cercheranno di attaccare: l’Italia non è quella tradizionale che cercava di difendere, quella attuale è spettacolare, gioca un calcio molto offensivo e si trovano a loro agio a giocare così. Per noi sarà una grande partita, cercheremo di segnare qualche gol: è da partite che non prendono gol e dimostra quanto siano forti difensivamente. La Nazionale è molto equilibrata, tra reparto offensivo e difensivo. Non ci sono i grandi giocatori del passato, come Pirlo. E’ una grande squadra che gioca bene insieme, non ci sono i big del passato ma Mancini ha fatto un ottimo lavoro".